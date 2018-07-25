الرئيس السيسي يفتتح احد المشروعات القومية الكبري للكهرباء اليوم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محطة محولات كهرباء غرب مغاغة بمحافظة المنيا عبر الفيديو كونفرانس

، وذلك خلال افتتاحه اليوم عدداً من المشروعات القومية الكبرى في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية تعمل المحطة بجهد 500/220 كيلو فولت، وسعة 1500 ميجا فولت أمبير، وذلك في مركز العدوة، علي مساحة 50 ألف متر مربع ، بتكلفة تقدر بحوالي 700 مليون جنيه، وبدا العمل فيها في 20 أكتوبر 2015 ، ونفذتها شركة سيمنز الألمانية.

حضر الافتتاح اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي فرغلي رئيس منطقة كهرباء مصر الوسطي والمهندسة مني رزق إبراهيم ، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة كهرباء مصر الوسطي ، والمهندس عبد العزيز علي مدير المشروع، ممثلًا عن شركة السويدي الكترونك المسئولة عن تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة وأحمد محسن عبد الفتاح مدير المشروع لإئتلاف سيمنز السويدي ممثلا عن سيمنز ، وإبراهيم نصير رئيس مركز العدوة، ومني عبد الوهاب نائب رئيس المركز.