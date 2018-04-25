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السيسي يمدد خدمة محمد امام مديرا للمركز الصحفي للمراسلين الأجانب

25/04/2018

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أصدر الرئيس عبدللفتاح السيسى رئيس الجمهورية  قرارا  جمهوريا بمد خدمة محمد امام خلف الله فى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراسلين الأجانب بدرجة مدير عام بالهيئة العامة للاستعلامات

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