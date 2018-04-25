السيسي يمدد خدمة محمد امام مديرا للمركز الصحفي للمراسلين الأجانب 25/04/2018 مقالات مشابهة الداخلية المصرية تستعد لإفتتاح المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة 25/04/2018 العفو عن مساجين مصريين بمناسبة ذكري تحرير سيناء 25/04/2018 وزير التجارة المصري يبحث مع الجانب البرازيلي كيفية نفاذ منتجات اللحوم الي مصر 25/04/2018 المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي أصدر الرئيس عبدللفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بمد خدمة محمد امام خلف الله فى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراسلين الأجانب بدرجة مدير عام بالهيئة العامة للاستعلامات 2018-04-25 waleed remaly شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest