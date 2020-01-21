الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء موريشيوس

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

“استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس السيد برافيند كومار جوجناوث، رئيس وزراء موريشيوس، وذلك في اطار “قمة أفريقيا بريطانيا” للاستثمار بلندن”.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

من جانبه؛ أعرب رئيس وزراء موريشيوس عن تقديره العميق لمصر حكومةً وشعباً، مثمناً علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومؤكداً حرصه على الاستمرار في تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما في إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة، كما اشاد رئيس وزراء موريشويس بموقف مصر الداعم لقضايا بلاده الإقليمية والدولية من خلال رئاستها للاتحاد الافريقي.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين مصر وموريشيوس في مختلف المجالات.