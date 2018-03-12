الرئيس السيسي يزور محور روض الفرج لمتابعة سير الاعمال التنفيذية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لمحور روض الفرج ومطار سفنكس الدولي غرب القاهرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس التفقدية لمحور روض الفرج تأتى في إطار متابعة سير الأعمال التنفيذية للمحور، والذى يعد أحد أهم محاور التنمية في منطقة القاهرة الكبرى، ويربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاھرة، بھدف تیسیر عبور السيارات ومركبات النقل والمواطنين وتقلیل زمن الرحلات لیكون موازیاً لمحور 26 یولیو، مما یساعد على حل الأزمة المرورية، كما یعتبر أول طریق بمنطقة غرب القاھرة يربط الدائرى بالطریق الدائرى الإقليمي وطریق منخفض القطارة والساحل الشمالي. وقد تفقد الرئيس أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المحور والتي تم الانتهاء من 85 % منها حتى الآن. كما تفقد سيادته أعمال تنفيذ كوبري “تحيا مصر الشرقي” أعلى نهر النيل شرق جزيرة الوراق، ضمن المرحلة الثانية لمحور روض الفرج، والذي يعد أعرض كوبري معلق في العالم، وتم تصميمه وتنفيذه بسواعد وشركات مصرية بنسبة 100 %.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أجري كذلك زيارة تفقدية لمطار سفنكس الدولي غرب القاهرة، والذى تم الانتهاء من أعماله التنفيذية ليستوعب 300 راكب في الساعة، بهدف تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي ومناطق قلب القاهرة، حيث يخدم المطار منطقة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وبعض المحافظات مثل بنى سويف والفيوم.

وقد أشاد الرئيس خلال الزيارة بجهود القائمين على تنفيذ تلك المشروعات، التي يجرى تنفيذها وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، مشدداً سيادته على الالتزام بالإطار الزمنى المحدد لاكتمال التنفيذ، ومؤكداً ما تمثله هذه المشروعات من أهمية بالغة في إطار جهود الدولة لدفع عملية التنمية وخطتها القومية لتطوير شبكة الطرق والكباري.