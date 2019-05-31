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الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة

31/05/2019

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

نشرت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية صورا للرئيس السيسي وهو يؤدي مناسك العمرة علي هامش مشاركته في قمة مكة

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