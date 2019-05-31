الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة 31/05/2019 مقالات مشابهة الفريق محمد فريد يتفقد قوات التآمين من القوات المسلحة والشرطة بشمال ووسط سيناء 31/05/2019 الفريق أول / محمد زكى يلتقى مقاتلى القوات الخاصة من المظلات والصاعقة ويشاركهم تناول الإفطار 31/05/2019 اللجنة المنظمة لبطولة الامم الأفريقية تؤكد احترامها لجميع الاتفاقات الموقعة مع الكاف 31/05/2019 المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي نشرت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية صورا للرئيس السيسي وهو يؤدي مناسك العمرة علي هامش مشاركته في قمة مكة 2019-05-31 waleed remaly شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest