الرئيس الإيراني: ترامب لا يفقه شيئاً في السياسة وبلاده تسعى الى سلب الدول العربية

(المستقلة) … شن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، هجوما لاذعا على الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال روحاني بحسب “سبوتنيك”، إن “ترامب لا يفقه شيئا لا في السياسة ولا في القانون”.

وتابع “إعادة الأمن والسلام للمنطقة، يرتبط برحيل القوات الأمريكية عنها، ولكن واشنطن تريد سلب أموال الدول العربية”.

ومضى “يقولون (أمريكا) اعطونا المال لنبقى في سوريا، وإذا لم تعطوا سنرحل، إنهم يبحثون عن الأموال”، مبينا أن “أغلب مشاكل المنطقة، ناجمة عن خطأ الغرب في إدارة شعوب هذه المنطقة”.

وكان ترامب قد طالب الدول العربية الرغبة في بقاء القوات الأمريكية في سوريا، أن تدفع أموالا مقابل بقاء تلك القوات، بحسب قوله.