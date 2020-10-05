الرئيس الأرميني: تركيا أرسلت آلاف المرتزقة لدعم أذربيجان

المستقلة / قال الرئيس الأرميني، آرمين سركسيان، اليوم الاثنين، إن تركيا أرسلت آلاف من المرتزقة لدعم أذربيجان في الحرب مع أرمينيا.

وأضاف سركسيان في تصريحات صحفية: “التدخل التركي يجعل الأمور معقدة أكثر في إقليم ناغورني قره باغ”.

وتابع: “الحل العسكري ليس مطروحا في إقليم ناغورني قره باغ، وأذربيجان هي من بدأت النزاع”.

يشار إلى أن باكو كانت أعلنت في 27 سبتمبر أن أرمينيا وجهت ضربة إلى مناطق سكنية على خط التماس في قره باغ، فيما أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن جمهورية قره باغ (غير المعترف بها) “تعرضت لهجمات جوية وصاروخية” من أذربيجان.