الرئاسة المصرية تنعى الرئيس السابق محمد حسني مبارك

الرئاسة المصرية تنعى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

(المستقلة) ممدوح بليغ/ نعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020.

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، وتولى رئاسة مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 25 يناير 2011، على التنحي عن حكم مصر.