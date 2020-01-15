الرئاسات الثلاث تؤكد الحرص على السيادة الوطنية والاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

( المستقلة).. ركزت الرئاسات الثلاث في اجتماع عقد مساء اليوم الاربعاء على ضرورة مراعاة الحرص على السيادة الوطنية وصونها من التدخلات الخارجية والحيلولة دون حصول التجاوزات على هذا الصعيد.

واتفق المجتمعون في قصر السلام، على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الاقليمية والدولية المحيطة بالعراق بما ينأى به عن الصراعات، والتأكيد على التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.

وتم تأكيد أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز.