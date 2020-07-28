الذهب يقلص مكاسبه بعد صعود قياسي مع توقف تراجع الدولار

(المستقلة)… قلص الذهب مكاسبه بعد صعود قياسي في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1943.14 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 0507 بتوقيت غرينتش ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولارا للأونصة، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1934.90 دولاراً.

كما قلصت الفضة مكاسبها وارتفعت 0.7% بعد أن زادت بما يصل إلى 6.4% إلى 26.19 دولاراً للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار من أقل مستوى في عامين مع ترقب السوق إقرار حزمة إنقاذ مالي جديدة.

وفقد البلاتين 1.5% إلى 931.32 دولارا وخسر البلاديوم 2.2% إلى 2263.84 دولارا. (النهاية)