الذهب يرتفع لاعلى مستوى منذ سبعة اعوام

(المستقلة)…سجل الذهب ارتفاعا لأعلى مستوى في حوالي سبعة أعوام مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا مع تنامي المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وسجل الذهب في التعاملات الفورية 1566.41 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول مرتفعا حوالي واحد بالمئة.

وفي وقت سابق من الجلسة قفز المعدن الأصفر 1.8 بالمئة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من نيسان 2013.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 1.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1568.80 دولار.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب علي قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.