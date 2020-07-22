الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات

(المستقلة)… صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات يوم الأربعاء إذ تأجج الطلب على الملاذات الآمنة بفعل تصاعد في التوترات الأمريكية الصينية، في حين اقتدت الفضة بالمعدن الأصفر لتبلغ ذروتها في نحو سبع سنوات وسط آمال في تعافي الطلب الصناعي.

وسجل السعر الفوري للذهب أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2011 في المعاملات المبكرة عند 1865.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ 1859.86 دولار بحلول الساعة 1527 بتوقيت جرينتش، مرتفعا بنسبة واحد بالمئة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1856.90 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة، ”الذهب في صعود متسارع وذلك في الأساس بفعل التوترات الجيوسياسية مع الصين. لا تلوح في الأفق نهاية لهذا التصعيد… ولسوف يضر بالثقة في ظل استمرار التشاحن بين أكبر بلدين في العالم“.

أمرت الولايات المتحدة الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن، وقال مصدر إن بكين تدرس إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان ردا على ذلك.

وارتفعت الفضة 4.5 بالمئة إلى 22.30 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2013 عند 23.02 دولار.

ارتفعت الأسعار حوالي 15.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو ما يرى فيه بعض المحللين مستهل موجة صعود تغذيها أسعار الفائدة المنخفضة وتجدد الطلب الاستثماري وتعطيلات إنتاج وتعاف في الاستهلاك الصناعي.

ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2148.25 دولار للأوقية وصعد البلاتين 2.5 بالمئة مسجلا 904.09 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروته منذ 27 فبراير شباط عند 912.97 دولار في وقت سابق.(النهاية)