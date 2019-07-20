الذهب يتجاوز 1450 دولارا …للمرة الأولى منذ سنوات

(المستقلة)… تجاوز الذهب مستوى 1450دولارا المهم للمرة الأولى منذ مايو 2013، بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1452.60 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو 2013، قبل أن يتراجع 0.3 بالمئة إلى 1442.35دولار بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، وفق “فرانس برس”.

وربح المعدن النفيس قرابة اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.2 بالمئة، إلى 1444.70دولار للأوقية.

وفي مؤتمر للبنك المركزي، الخميس، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم التحفيز مبكرا للتعامل مع التضخم المنخفض حين تكون أسعار الفائدة قرب الصفر، وليس بمقدورهم الانتظار حتى تحدث أزمة اقتصادية.

وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريبا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو، وتغذي أيضا التوقعات بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

ودفعت تصريحات وليامز مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين قبل أن يرتفع قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العملات بخلاف الدولار.

وتعزز التوترات في الشرق الأوسط أيضا جاذبية الذهب كملاذ آمن. وقالت الولايات المتحدة، الخميس، إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية “دمرت” طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن اقتربت منها لمدى يشكل تهديدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى16.43 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ 25 يونيو2018.

وصعدت الفضة 8 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 3 سنوات.

وربح البلاتين 0.9 بالمئة إلى 856.68 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1528.59 دولار للأوقية. (النهاية)