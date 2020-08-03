الذهب فوق 2000 دولار للمرة الأولى

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر كانون أول في الساعة الأولى لأول جلسة تداول في شهر أب بنحو 1٪ متجاوزة مستويات 2009$ للأونصة للمرة الأولى في تاريخ التداولات.

كما ارتفعت العقود الفورية للذهب أيضا بنحو 0.5٪ في بداية التداول مسجلة مستوى قياسي جديد عند 1984 دولار للأونصة.

وتأتي تلك الارتفاعات مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ومخاوف من موجة ثاني قد تضرب أوروبا وبعض الدول التي قامت بتخفيف القيود إضافة إلى تصاعد حدة التوترات بين أميركا والصين.