الذكرى 47 لحرب اكتوبر … حرب مصر وسوريا على اسرائيل

المستقلة … يصادف اليوم 6 أكتوبر الذكرى 47 لاقوى الحروب العربية ” 6 أكتوبر ” والتي تعرف بـ “حرب العاشر من رمضان” كما تعرف في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا أو حرب يوم الغفران، كما أنها حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 لتكون واحدة من أربعة حروب عربية إسرائيلية.

بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 م الموافق 10 من شهر رمضان لعام 1393 هـ بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ قاد الجيش المصري احدهما على جبهة سيناء المحتلة وهجوم آخر شنّهُ الجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة، كما شاركت مجموعة من الدول العربية في هذه الحرب بالدعم العسكري أو الاقتصادي.

القوة العسكرية للحرب كانت لصالح القوات العربية حيث كان الجيش المصري يتكون من 42 لواء جنود متنوع (19 مشاة، 8 ميكانيكي، 10 مدرع، 3 محمول جواً، 1 برمائي، 1 صواريخ)، 1,700 دبابة، 2,000 مدرعة، 10,100 مدفع وقاذف صواريخ متنوع، 400 طائرة حربية، 140 مروحية، 70 طائرة نقل، 95 قطعة بحرية.

أما الجيش السوري تكون من 27 لواء جنود متنوع (12 مشاة، 5 ميكانيكي، 10 مدرع) و 110,000 جندي، 1,700 دبابة، 800 مدرعة، 600 مدفع، 321 طائرة حربية، 36 مروحية، 21 قطعة بحرية، 150 كتيبة صواريخ سام، 2500 مدفع مضاد للطائرات.

بالمقابل ان القوة الاسرائيلية تكونت من 36 لواء جنود متنوع (9 مشاة، 6 ميكانيكي، 16 مدرع، 5 محمول جواً) و 415,000 جندي، 2,350 دبابة، 3,000 مدرعة، 1,593 مدفع، 600 طائرة حربية، 84 مروحية، 38 قطعة بحرية.