الديوانية تغلق منافذها بالكامل وتمنع الدخول والخروج

(المستقلة).. قررت خلية الازمة في محافظة االديوانية غلق جميع مداخل ومخارج المحافظة ابتداءً من يوم غد الاحد ودعت مواطنيها الى ملازمة مساكنهم .

وقال رئيس خلية الازمة المشكلة لمواجهة كورونا محافظ الديوانية زهير علي الشعلان : ان خلية الازمة في المحافظة قررت في اجتماع طارئ “غلق مداخل ومخارج المحافظة بالاضافة الى غلق جميع المطاعم مع ابقاء خدمة التوصيل المنزلي”

وأكد الشعلان “ان المحافظة خالية تماماً من اي اصابة “.

ووجه جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بالاستمرار بالدوام الرسمي وفق نظام ال (50 بالمئة )بالنسبة للموظفين.

فيما دعت خلية الازمة جميع المواطنين في المحافظة الى ملازمة مساكنهم والابتعاد عن التجمعات السكانية الا للحالات الطارئة والضرورية مع الالتزام بقرارات خلية الازمة حفاظاً على الصحة العامة للجميع .