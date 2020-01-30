الديمقراطي الكوردستاني يكشف موقفه من رئيس الوزراء الجديد

(المستقلة)…. كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي عن موقفها من اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال النائب عن الكتلة بيار طاهر ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتقد انه عندما تتوافق الكتل السياسية على ترشيح شخصية محددة، فيجب ان تكون ملتزمة في الدستور العراقي، وتطبيق جميع مواده، ولن تكون القوى الكوردية عقبة امام اختيار رئيس الحكومة الجديدة، خصوصا وان وضع العراق خطير ويجب الاسراع في اختيار رئيس الوزراء الجديد”.

وبين طاهر انه “لدينا حوارات ومشاورات بين القوى الكوردية والقوى السياسية الاخرى في بغداد، لكن نعتقد ان القوى السياسية الشيعية، هم الذين يقع على عاتقهم اختيار رئيس الوزراء الجديد”.

وأكد ان “القوى الكوردية، لا تدعم حتى اللحظة اي شخصية محددة، بل نحن داعمون لأي شخصية تتفق عليها القوى السياسية من المكونات الاخرى، ولن نكون معترضين على اي شخصية كانت”. (النهاية)