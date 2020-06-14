الدولي البلجيكي ميرتينز يدخل تاريخ نادي نابولي

المستقلة … دخل الدولي البلجيكي، دريس ميرتينز، تاريخ نادي نابولي، بعدما سجل له هدفا في شباك ضيفه إنتر ميلان، خلال مباراة أقيمت أمس السبت، في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وسجل ميرتينز الهدف في الدقيقة 41، بعدما كان الدنماركي، كريستيان إريكسن، منح التقدم لإنتر مبكرا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وعبر على إثرها نابولي إلى المباراة النهائية، بعدما استفاد من الفوز خارج ملعبه ذهابا بهدف دون رد.

ودخل ميرتينز بهذا الهدف تاريخ نادي نابولي من أوسع أبوابه، إذ أصبح، صاحب الـ33 عاما، الهداف التاريخي للفريق الجنوبي الإيطالي، بعد أن رفع رصيده معه إلى 122 هدفا في جميع المسابقات، ليتفوق على أسطورتي الفريق، السلوفاكي ماريك هامسيك (121 هدفا)، والأرجنتيني دييغو مارادونا (115 هدفا).

تجدر الإشارة إلى أن نابولي، سيواجه يوفنتوس، في نهائي كأس إيطاليا، المقرر الأربعاء المقبل على الملعب الأولمبي في روما.