الدولار يسجل انخفاضا طفيفا أمام الدينار العراقي بالتداولات المحلية

(المستقلة)… سجلت اسعار صرف الدولار اليوم انخفاضا طفيفا امام الدينار العراقي في التداولات المحلية.

وشهدت اسعار بيع الدولار في بورصة الكفاح – بغداد اليوم الاحد 124 الفا و750 دينارا وسعر الشراء 125 الف دينار مقابل المائة دولار، فيما سجل امس 126 الفا و550 دينارا وسعر الشراء 127 الفا و500 دينار مقابل المائة دولار.

وسجلت اسعار الصرف للدولار في بورصة – البصرة للبيع لهذا اليوم 124 الفا و800 دينار، وسعر الشراء 124 الفا و750 دينارا مقابل المائة دولار،وكان امس 124 الفا و950 دينارا، وسعر الشراء 124 الفا و900 دينار مقابل المائة دولار.

وكان سعر البيع للدولار في بورصة – اربيل لليوم 125 الفا و250 دينارا، وسعر الشراء 125 الفا و200 دينار مقابل المائة دولار،بينما سجل امس 125 الفا و450 دينارا، وسعر الشراء 125 الفا و400 دينار مقابل المائة دولار.(النهاية)