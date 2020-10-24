الدوري العراقي.. تعرف على مواجهات الجولة الأولى

(المستقلة) – حسام الدين جمال – ينطلق الموسم الجديد من الدوري العراقي، مساء الأحد، وتستمر الجولة الافتتاحية على مدار 3 أيام، بإقامة 10 مباريات.

اليوم الأول (الأحد) يشهد مواجهة القمة بين الشرطة والزوراء، والنجف ضد الديوانية، وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهرا، بتوقيت بغداد.

ويلتقي الحدود مع ميناء البصرة، والسماوة ضد نفط الوسط، وذلك في تمام الساعة السادسة، فيما تقام مواجهة الكهرباء أمام القوة الجوية، الساعة السابعة مساء.

اليوم الثاني (الإثنين) يشهد إقامة 3 مباريات، بين الصناعات الكهربائية والنفط، وبغداد ضد أربيل الساعة الثالثة مساء، بينما يلتقي نفط البصرة مع الطلبة بملعب الشعب، الساعة السادسة.

وتقام مواجهتين في اليوم الثالث بالجولة (الثلاثاء)، بين الكرخ وزاخو، ونفط ميسان والقاسم، في تمام الثالثة مساء.