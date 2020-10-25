الدوري العراقي الممتاز.. التعادل يحسم لقاء الشرطة والزوراء

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الشرطة مع الزوراء، اليوم الأحد، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري العراقي الممتاز.

وأحرز أمجد عطوان هدف الشرطة في الدقيقة 20، فيما سجل محمد صالح هدف التعادل للزوراء في الدقيقة 27.

وفي الجولة نفسها فاز الديوانية على النجف بهدف دون رد، سجله سيف الدين طاهر في الدقيقة 24، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 3 نقاط.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة الحدود مع ميناء البصرة، والسماوة ضد نفط الوسط، والكهرباء أمام القوة الجوية.

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