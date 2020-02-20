الدوري الأوروبي.. نتائج متوقعة بلا مفاجآت في ذهاب دور الـ32

(المستقلة) – أقيمت مساء الخميس جولة الذهاب بدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، التي شهدت نتائج متوقعة بلا مفاجآت كبيرة.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية نتائج أبرز مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

أندية الدوري الإنجليزي:

تعادل مانشستر يونايتد بهدف لمثله مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي، حيث سجل له أنطوني مارسيال في الدقيقة 36.

وحقق أرسنال فوزا صعبا على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدف دون رد أحرزه ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 81.

ومن جانبه حقق ولفرهامتون فوزا عريضا على ضيفه إسبانيول برباعية دون رد، ليضع قدما في ثمن النهائي.

أندية الدوري الإسباني:

خيتافي اقترب من التأهل لدور الـ16 بفوزه 2-0 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، فيما تعادل إشبيلية 1-1 مع مضيفه كلوج الروماني، فيما خسر إسبانيول برباعية نظيفة أمام ولفرهامتون.

أندية الدوري الإيطالي:

فاز إنتر ميلان على مضيفه لودوجوريتس البلغاري بثنائية دون رد سجلها له كريستيان إريكسن وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 71 و90+5.

وحقق روما فوزا صعبا على ضيفه جينت البلجيكي بهدف دون مقابل، سجله الوافد الجديد كارليس بيريز في الدقيقة 13.

أندية الدوري الألماني:

فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه سالزبورج النمساوي (4-1)، وفولفسبورج على مالمو السويدي (2-1)، وليفركوزن على بورتو البرتغالي بالنتيجة ذاتها.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب يوم الخميس 27 فبراير/شباط الحالي.