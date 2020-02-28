الدوري الأوروبي.. صدامات قوية في ثمن النهائي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، التي أقيمت اليوم الجمعة، عن عدة مواجهات قوية.

وضرب مانشستر يونايتد الإنجليزي موعدا مع لاسك لينز النمساوي، فيما يلتقي إشبيلية الإسباني مع روما الإيطالي.

ويصطدم إنتر ميلان الإيطالي مع خيتافي الإسباني، وولفرهامتون الإنجليزي مع أولمبياكوس اليوناني، ورينجرز الاسكتلندي مع باير ليفركوزن الألماني.

ويلتقي فولفسبورج الألماني مع شاختار دونيتسك الأوكراني، وبازل السويسري مع الفائز بمواجهة فرانكفورت الألماني وسالزبورج النمساوي، وكوبنهاجن الدنماركي مع إسطنبول باشاكشهير التركي.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور يوم 12 مارس/أذار المقبل، والإياب يوم 19 من الشهر نفسه.