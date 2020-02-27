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الدوري الأوروبي.. أولمبياكوس يقصي أرسنال ويكمل عقد المتأهلين

الدوري الأوروبي.. أولمبياكوس يقصي أرسنال ويكمل عقد المتأهلين

(المستقلة) – حسام الدين جمال – انتهت مساء الخميس مرحلة الإياب بدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتمكن أولمبياكوس اليوناني من خطف بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي من براثن أرسنال الإنجليزي، بعد تعادلهما 2-2، والاحتكام لقاعدة الهدف الاعتباري خارج الأرض.

مباراة الذهاب في اليونان انتهت بفوز أرسنال 1-0، فيما فاز أولمبياكوس 2-1 إيابا بعد وقت إضافي في إنجلترا.

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وتأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد فوزه 5-0 على ضيفه كلوب بروج البلجيكي إيابا، بعد تعادلهما 1-1 ذهابا، ليتفوق 6-1 في مجموع المباراتين.

إنتر ميلان الإيطالي فاز على ضيفه لودوجوريتس البلغاري 2-1، ليصعد بنتيجة 4-1 بعد فوزه 2-0 في الذهاب.

قاعدة الهدف الاعتباري خارج الأرض لعبت دورا رئيسيا في تأهل إشبيلية الإسباني على حساب كلوج الروماني، بعد تعادلهما 1-1 ذهابا في رومانيا، وانتهاء لقاء الإياب في إسبانيا بالتعادل السلبي.

خيتافي الإسباني حقق مفاجأة بفوزه على أياكس أمستردام الهولندي 3-2 في مجموع المباراتين، بانتصاره 2-0 ذهابا وخسارته 1-2 إيابا.

يذكر أن قرعة دور الـ16 ستقام يوم الجمعة، فيما تلعب مباريات هذا الدور يومي 12 و19 مارس/أذار المقبل.

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