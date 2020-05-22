الدهلكي : ينتقد احزاب تتاجر بالدماء والقضايا العربية برفع صور تتناغم مع شعارات ايران

( المستقلة)… انتقد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي قيام بعض الاحزاب المتاجرة بالدماء والقضايا العربية برفع صور تتناغم مع شعارات ايران وحملت صورا لشخصيات لا ترتبط بالعراق، فيما شدد ان ديالى محافظة عراقية وليست تابعةلفلسطين او ايران.

وقال الدهلكي في بيان له تلقته ( المستقلة) ان “شوارع ديالى وخاصة تقاطع القدس تم ملاها بلافتات تحمل صور لشخصيات ايرانية وبمناسبة ليست من المناسبات المعتمده من الحكومة العراقية“، مبينا ان “بعض الاحزابالمتاجرة بالدماء والقضايا العربية قامت برفع صور تتناغم مع شعارات ايران في ما يسمى يوم القدس وتحمل صورلشخصيات لا ترتبط ب‍العراق بشئ من قريب او بعيد“.

واستغرب الدهلكي من “التطبيل خلف تلك الشخصيات الايرانية رغم ان العراق كان اول من تصدى لقضية فلسطين قولاوفعلا وليس مجرد شعارات تحت ستار مذهبي لمد نفوذه بهذه المنطقه او تلك“، مشيرا الى “اننا لم نرى ايران يومااصدرت اوامر لاطلاق صاروخ او حتى رصاصة على اسرائيل بل كانت وما زالت تزرع الفتن في العراق وباقي الدول العربية تحت عناوين وذرائع مختلفة“.

وتابع ان “المطبلين خلف تلك الشعارات، كان الاجدر بهم حفظ كرامة وثروات بلدهم واستقلاليته،وانصاف الشباب ومنحهم بصيص امل في مستقبلهم ومستقبل اطفالهم في العراق“، مؤكدا “اهمية ان يكون لرئاسة الوزراء موقفواضح من رفع تلك الصور من طبول ايران، لان العراق للعراقيين وليس لمافيات منقادة وممولة من دولة لم ولن تريد الخيرللعراق ولا حتى ل‍فلسطين“.( النهاية)