الدهلكي يدعو لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الخرق الايراني لسيادة العراق

المستقلة … دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، البرلمان الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء والخرق الايراني لسيادة العراق، فيما طالب الحكومة بالرد على القصف الايراني كما فعلت مع الهجوم الامريكي.

وقال الدهلكي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء، ان “على مجلس النواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء والخرق الايراني لسيادة العراق واستهدافه بصواريخ عمياء سقط احداها على مناطق مدنية”، محملا “الجهات التي طبلت مع ايران وشجعتها على اضعاف سيادة العراق المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة اي مدني عراقي جراء تلك التصعديات غير المسؤولة من ايران”.

واضاف ان “حكماء العراق طالما اكدوا على خطورة زج العراق بسياسة المحاور والتخندقات المذهبية اقليميا، لكن وكما يبدوا فان اذرع ايران ب‍العراق لاتريد الا الدمار للعراق لانجاح المشروع الفارسي في تصدير الثورة على جثث ودماء العراقيين، من خلال التصعيد والتهديد الذي كانت نتيجته تمادي ايران بالاستهتار واطلاق صواريخ عمياء على الاراضي العراقية دون ادنى احترام للمواثيق الدولية”، مشددا على ان “الحكومة ورئيسها ووزارة خارجيتها مثلما تسابقوا على اصدار البيانات المنددة بالقصف الامريكي وتسارعوا للمطالبة بموقف برلماني فاليوم نريد ان نسمع صوتهم بعد العدوان الايراني”.