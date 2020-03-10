الدهلكي يدعو الحكومة لإلغاء الرواتب المتعددة ومنها رواتب رفحاء لمعالجة العجز

المستقلة … دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الحكومة الاتحادية لإلغاء الرواتب المتعددة ومنها رواتب رفحاء، لمعالجة العجز في الموازنة بدل الذهاب الى مقترحات وتلميحات تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال الدهلكي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان “رواتب الموظفين والمتقاعدين قلناها ونعيدها بانها خط احمر لم ولن نسمح المساس به، واي مشاكل مالية او اقتصادية فعلى الحكومة معالجتها بعيدا عن تلك الرواتب”، مبينا ان “هنالك العديد من الابواب في الموازنة التي تتضمن نفقات لا معنى لها ومن الاجدر تقليصها او حذفها نهائيا كونها اثقلت موازنة البلد وتسببت بالهدر الواضح للمال العام”.

واضاف الدهلكي، ان “من بين القضايا التي وضعنا عليها علامات استفهام منذ فترة طويلة هي تعدد الرواتب لبعض الشرائح، مما خلق تفاوتا طبقيا تحت عناوين غريبة وما انزل الله بها من سلطان ومنها رواتب رفحاء وغيرها”، لافتا الى ان “الحكومة ان كان لديها عجز فلا تذهب لأرزاق الفقراء لتقتطع منها بل عليها الذهاب لمن اتخمتهم بعناوين اوجدتها بغير وجه حق وان تلغي تلك الامتيازات لتغطية عجزها”.