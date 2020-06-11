الدنيمارك ترسل 285 عسكريا للمشاركة في عملية تدريب في العراق

( المستقلة)… قالت الدنمارك يوم الخميس إنها سترسل مايصل إلى 285 عسكريا للمشاركة في عملية تدريب تابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق مع توليها قيادة العمليةالمكلفة بتدريب قوات الأمن العراقية من كندا بنهاية العام2020.

وقال وزير الخارجية جيب كوفويد في بيان ”من خلال زيادةمساهمتنا في جهود إرساء الاستقرار بالعراق، فنحن نقللمخاطر أزمة لاجئين جديدة ونعزز في الوقت نفسه الحمايةمن تهديد جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية“.

ووافق البرلمان أيضا على إرسال سفينة وطائرة هليكوبتر بمايشمل طاقما يصل إلى 195 فردا إلى مهمة بحرية بقيادةأوروبية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمداداتالنفط العالمية، لمدة أربعة أشهر اعتبارا من أغسطس آب.( النهاية)