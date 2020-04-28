الدنمارك توافق على بناء نفق تحت الماء يصلها بألمانيا في بضع دقائق

(المستقلة)..أعطى النواب الدنماركيون الضوء الأخضر لبناء نفق فيهمارنبيلت تحت الماء والذي سيقلل مسافة السفر بين الدانمارك وألمانيا إلى بضع دقائق فقط.

هذا المشروع الذي يطمح إلى إقامة نفق يبلغ طوله 18 كيلومترا تقريبا تحت البحر يربط بين الدنمارك وألمانيا سوف يبدأ الجانب الدنماركي العمل عليه مطلع يناير 2021. ومن المتوقع أن يتم فتح النفق المعروف باسم “وصلة فيهمارنبيلت” منتصف عام 2029.

وأشاد وزير النقل بيني إنجلبرخت بموافقة النواب البرلمانيين واصفا إياه بأنه “قرار تاريخي وبوابة جديدة إلى أوروبا” . و يضم النفق طريقا للسيارات من أربع طرقات ومسارين للسكك الحديدية، ويموله جزئيا الاتحاد الأوروبي.

وسيربط النفق شمال ألمانيا بجزيرة لولاند الدنماركية التي يفصلها حزام فيهمارن – وهو مضيق في الجزء الغربي من بحر البلطيق وتم تأجيل البناء لمدة ستة أشهر بسبب جائحة كوفيد19

كلفة المشروع 7 مليارات يورو

تبلغ كلفة المشروع 52.6 مليار كرونة دنماركية (7 مليارات يورو) وسيسمح للقطارات والسيارات بعبور المضيق بين سبع وعشر دقائق فقط في حين تستغرق العبارة في الوقت الحالي حوالي ساعة للعبور

سيتم بناء “وصلة فيهمارنبيلت” كنفق مغمور أولاً ،حيث يتم حفر خندق بعرض 60 مترًا وعمق 16 مترًا في قاع البحر قبل أن توضع عناصر خرسانية مجوفة ، يتم بسطها على الأرض.وتزن كل من العناصر الخرسانية 73000 طن وسيتم سحبها بواسطة قاطرات كبيرة. وفمن غير المتوقع أن يبدأ البناء على الجانب الألماني قبل منتصف عام 2022 .