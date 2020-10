الدنمارك : إحراق المصاحف والشرطة تعتقل من يمنع ذلك – فيديو

المستقلة /حاولت مجموعة من المتطرفين الدنماركيين إحراق نسخ من القرآن الكريم في ميدان عام بالدنمارك خلال مقطع فيديو أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

يظهر الفيديو لحظة إمساك أنصار حزب «سترام كورس» اليميني المتطرف بعدد من المصاحف وإحراقها في سعادة عارمة على مرآى من رجال الشرطة والجميع.

اجتمع عدد من أنصار الحزب بقيادة زعيمه المحامي المتطرف «راسموس بالودان» في ميدان عام وقاموا بإحراق نسخ من القرآن الكريم في مقطع فيديو مستفز.

ظهر الزعيم الدنماركي المتطرف بالودان يسكب البنزين على المصحف ثم يشعل فيه النيران، وسط تصفيق شديد من جانب أنصاره، الذين تقاذفوا المصاحف فيما بينهم بضحكات عالية وأصوات مرتفعة، مما أثار موجة شديدة الغضب وسط مطالبات من المسلمين حول العالم بالتدخل من مؤساستهم الدينية والحكومات لمنع تلك الفوضى.

وكشف الفيديو عن لحظة اعتقال الشرطة الدنماركية لرجل أسود وامرأة يبدو أنهما حاولا منع تلك المهزلة وإيقاف حرق المصاحف الشريفة على يد المتطرفين وزعيمهم، فقد انبطح الثنائي على الأرض بعدما كبلتهما الشرطة.

Renowned for their burning of the Quran in public, the failed Danish extreme right wing political party, Hard Line, today pulled the divisive stunt at an event they describe as an anti-Islam 'rally'.

Is a gathering of under 20 what the fash now consider to be classed as 'rally'? pic.twitter.com/HE1l4CAWui

— Marsh4LL (@Marsh4LL1) October 3, 2020