الدليمي : مشاركة المكون السني بالعملية السياسية بحاجة الى مراجعة شاملة
المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب السابق، كامل الدليمي، ان مشاركة المكون السني في العملية السياسية، اصبح بحاجة الى مراجعة شاملة.
وقال الدليمي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “إعادة ترتيب اوراق المكون السني ومشاركته في العملية السياسية والتي تنم عن تراجع واضح وفقدان لجوهر القضية بحاجة الى مراجعة شاملة”.
إعادة ترتيب اوراق المكون السني ومشاركته في العملية السياسية والتي تنم عن تراجع واضح وفقدان لجوهر القضية بحاجة الى مراجعة شاملة .
— الدكتور كامل الدليمي (@k_dulaimi) September 22, 2020
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