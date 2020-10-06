الدليمي : الأزمة المالية باتت تقلق شريحة الموظفين والمتقاعدين

المستقلة / – دعت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي رئاسة البرلمان التوجيه لعقد جلسة نيابية طارئة يتم من خلالها إستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط في حكومته.

وقالت الدليمي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لم تنعكس سلباً على عجلتيّ التنمية والازدهار وإنما باتت تقلق شريحة الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من منح الرعاية الاجتماعية الذين يمثلون نسبة كبيرة من العراقيين.

ودعت الدليمي إلى : ضرورة توجيه رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة نيابية طارئة لإستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيريّ المالية والتخطيط لمعرفة تفاصيل الواقع الإقتصادي للبلاد سيما أزمة الرواتب وإجراءات الحكومة الخاصة بمعالجة ذلك ومساعدتها في إيجاد حلول مناسبة لتجاوز هذه الأزمة التي أصبحت تمثل موقفًا محرجاً للجميع أمام أبناء الشعب بعد أن وعدت الحكومة بوضع خطط غير تقليدية تهدف إلى تعظيم موارد الدولة وعدم الاكتفاء بالإقتصاد الريعي.