الدلفي : هناك دولاً إقليمية “مستفيدة” من أزمة الكهرباء في العراق

المستقلة …قال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر الدلفي، أن هناك دولاً إقليمية “مستفيدة” من أزمة الكهرباء في العراق، وفيما دعا الحكومة إلى أن “تضرب بيد من حديد جميع الفاسدين” في وزارة الكهرباء، أبدى ترحيبه باستيراد الكهرباء من الخليج بشرط أن تكون الخطوات “جادة ومدروسة”.

وذكر الدلفي في تصريح لصحيفة “الصباح” الحكومية تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، أن “ملف الكهرباء ملف شائك، خاصة مع وجود الفاسدين في وزارة الكهرباء وهم أصحاب القرار ومتحكمون فيها، لذلك فإنها لن تحل”، داعياً حكومة الكاظمي إلى أن “تعي حجم الخطورة، وأن تضرب بيد من حديد على كل الفاسدين في وزارة الكهرباء وجميع الوزارات”.

وأضاف، أن “للجنة التي طالب رئيس البرلمان بتشكيلها لأجل التحقيق بملف الكهرباء تقوم بعملها، وهناك اجتماعات متواصلة من أجل الخروج برؤية واضحة عن الخلل في هذا الملف، وننتظر اللجنة للخروج بنتائجها”، مشيراً إلى أن “هناك دولاً اقليمية مستفيدة من أزمة الكهرباء، وأكثر من مسؤول صرح بهذا الشيء، لأن لموضوع استيراد الغاز والكهرباء حسابات”.

وتابع، أن “العراق منفتح على جميع دول الإقليم، على أن تراعي مصلحة العراق أولاً، ولا توجد لدينا اشكالات بل بالعكس لدينا الكثير من التبادلات الاقتصادية وكلها مرحب بها بشرط أن تكون بعيدة عن المحسوبية، لذلك فإننا نرحب باستيراد الكهرباء من الخليج، ولكن يجب أن تكون خطوات جادة ومدروسة”.