الدفاع : تعلن إنشاء خندق وساتر ترابي لقطع التهريب بمنفذ مع ايران

(المستقلة)… كشفت وزارة الدفاع عن قيام القوات الامنية بإنشاء خندق وساتر ترابي لقطع طرق التهريب الترابية في محيط منفذ الشلامچة على الحدود بين العراق وايران.

وقال بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان “قيادة عمليات‫البصرةوبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ونائب قائد العمليات المشتركة والتوجيهات المباشرة من قائد عمليات البصرة باشرت بتأمين محيط منفذ الشلامجة”، مبينة ان التأمين جرى “بإنشاء خندق وساتر ترابي لغرض قطع الطرق الترابية التي كانت تستخدم لعمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس”.

واضاف ان “العمل يستمر لحين قطع جميع الطرق الترابية وجعل منفذ الشلامجة طريق مدخل ومخرج واحد”. (النهاية)