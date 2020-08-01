الدفاع ترفع دعوى قضائية ضد مقدم برامج “تهجم” على رئيس أركان الجيش

(المستقلة)… أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، عن رفع دعوى قضائية ضد مقدم برامج قالت إنه “تهجم” على رئيس أركان الجيش.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت أنه “عرض احد البرامج التي تبث على موقع اليوتيوب باسم (قضايا في الميزان) للمدعو ناجح الميزان المعروف دائما انه يروج بلغة طائفية بعيداً عن المهنية معتمدا على آراء شخصية نابعة مِن مواقف معروفة لاستهداف كل موقف وطني ساهم في القضاء على تنظيم داعشً الإرهابي”.

واضاف البيان “حيث جاء في الدقيقة الثالثة من البرنامج كلام غريب جدا يتهجم فيه على رئيس اركان الجيش وينسب له اتهامات من وحي الخيال وبلغة بعيدة عن الاعلام المهني الذي يستند على الأدلة والحقائق، ويسوق كيلا” مِن التهم الخطرة التي تمس الكرامة والموقف وتاريخ الابطال الذين قارعوا داعش ومن يدعمها”.

وأوضحت الوزارة انه “عليه سيكون القول الفصل للقضاء العراقي وبدورنا سنتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل مِن يوجه التهم ويعبث بالرأي العام لغايات معروفة ومكشوفة في هذا الوقت بالذات وان القيادات العسكرية في الجيش العراقي وعلى رأسها رئيس اركان الجيش هم عنوان وطني وهم مشاريع استشهاد للذود عّن حياض الوطن وحماية ابناء شعبنا الكريم ومكافحة الارهاب ويعملون صفاً مع كل القيادات الامنية في منظومة الدفاع الوطني تحت اشراف وقيادة القائد العام للقوات المسلحة”.

واستنكرت الوزارة بـ”شدة هذه الأصوات النشاز التي تعتاش على الأزمات ومستغلين الوضع الراهن الذي يمر به بلدنا العزيز للنيل من أحد قادتنا وبشخص رئيس اركان الجيش الذي كان له الدور الكبير في كافة عمليات التحرير في المناطق المغتصبة من قبل عصابات داعش الإرهابية ونحن كوزارة دفاع اتخذنا الاجراءات القانونية بحق تلك الاتهامات الباطلة”.

ولفتت إلى أن “رئيس اركان الجيش في كل لقاء ومناسبة يؤكد بأن أبوابه مفتوحة أمام الجميع للإجابة عن أي سؤال أو استفسار أو توضيح”، عادة أن “هذه الاساءة تعد عملاً مستهجناً وغير مقبول ولن نسمح به لاسيما من قبل شخص تاريخه معروف لدى الجميع”.

وبينت “كلنا حرص بأن القضاء العراقي سيقول كلمته بحق من يستهدف ويتطاول و يفتري على قادتنا لإرضاء اسياده الذين لا يريدون لهذا البلد أن يستقر وينعم بالأمن والاستقرار”. (النهاية)