الدفاع : تدعو كافة المفسوخة عقودهم بالجيش للمباشرة بالالتحاق فوراً

(المستقلة)… دعت وزارة الدفاع كافة المفسوخة عقودهم في الجيش العراقي من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً، للمباشرة بالالتحاق فوراً الى وحداتهم.

وبحسب بيان للوزارة، “في حالة تعذر وجود وحداتهم السابقة بسبب هيكلتها يتم الالتحاق الى الوحدات الجديدة حسب الجدول ادناه، اما فيما يخص بقية صنوف الاسلحة فيكون الالتحاق الى مقرات القيادات (الجوية – البحرية – طيران الجيش – الدفاع الجوي).

القيادة المتهيكلة القيادة الجديدة المكان

1- فرقة المشاة الثانية فرقة المشاة السادسة عشرة محافظة نينوى

2- فرقة المشاة الثالثة فرقة المشاة الخامسة عشرة محافظة نينوى

3- فرقة المشاة الرابعة فرقة المشاة عشرون محافظة نينوى

4- فرقة المشاة الثانية عشرة فرقة المشاة الرابعة عشرة قضاء مخمور

5- فرقة المشاة الثامنة عشرة فرقة المشاة الاولى محافظة الانبار .(النهاية)