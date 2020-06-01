الدفاع تخاطب المالية  بشأن تعيين 193 من  الشهادات العليا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف النائب عن كربلاء حامد الموسوي ، إن وزارة الدفاع ، وجهت كتابا رسميا الى وزارة المالية والخاص بجدول الحذف والإحداث لتعيين ( 193 ) من حملة الشهادات العليا .

وبحسب وثيقة رسمية وردت نسخة منها الى ( المستقلة ) مساء الاثنين ، فإن ” وزير الدفاع جمعة عناد ، وجه كتاب من الوزارة امانة السر العام ذي الرقم / 1 / 7 / 19760 بتاريخ 1/ 6 / 2020 المصادق عليه ، الى وزارة المالية – دائرة الموازنة والخاص بجدول الحذف وإحداث مصادق عليه ومحمل بقرص (CD ) “.

وقال الموسوي إن “الكتاب والقرص المدمج يحمل في طياته 193 أسم لتعيين حملة الشهادات العليا ، بعد حذف الدرجات ( سوبر ب / الاولى / الثانية / الثالثة ) لضمان عدم حذفها لتكليف موظفين أخرين بدلا عنهم “.