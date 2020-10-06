الدفاع المدني : حصول خسائر كبيرة بسبب الحريق في سوق باب المعظم

المستقلة / – أكدت مديرية الدفاع المدني، حصول خسائر كبيرة إثر الحريق الذي التهم سوق باب المعظم صباح أمس بسبب سقوط كابل كهربائي.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في حديث لـلصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء , إن “المعلومات الاولية تشير إلى سقوط كابل كهربائي ممتد بين مجموعة من الاشجار ما ادى الى اشتعال النيران بالمكان لينتقل الحريق الى عدة محال الامر الذي تسبب بحصول خسائر كبيرة فيها”.

وأضــاف أن “الابـنـيـة الـتـي تـعـرضـت لـلـحـريـق مخالفة لـلـقـوانـين، إذ جـرى بـنـاؤهـا بطريقة (الـسـنـدويـج بنل)، وتغليفها بـمـادة (الالـكـوبـونـد)، الأمـر الـذي أسـهـم في ارتـفـاع احـتـمـالات حـدوث الـحـرائـق، فضلا عـن سرعة الاشتعال”، موضحاً أن “الحريق طال محال القرطاسية ومخازن لاجهزة الطباعة والاستنساخ وورق التجليد وغيرها”.

وأشار إلى أن “تحقيقا سيفتح لمعرفة أسباب الحادث من قبل مركز الشرطة المعني بعد ظهور الادلة الجنائية واصدار تقرير مشترك بالتنسيق مع المديرية”.