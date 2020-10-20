الدفاع المدني : احالة 7000 من اصحاب المحال لمخالفتهم شروط السلامة

المستقلة/ – أحالت مديرية الدفاع المدني العامة سبعة الاف من اصحاب المحال المخالفة في بغداد والمحافظات لعدم التزامهم بشروط الوقاية والسلامة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد جودت عبد الرحمن بتصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، ان المديرية تجري كشفاً كل ستة اشهر على المحال والمخازن والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ضمن قانون ألدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، مشيراً الى ان المشاريع المخالفة تمهل 15 يوما لتوفير متطلبات ألدفاع المدني والوقاية والسلامة، ومن ثم تمنح شهادة بذلك حين اكمالها.

وتابع: انه بخلاف ذلك يحال المخالف الى جلسة الفصل وهي اشبه بالمحكمة، يرأسها مدير عام الدفاع المدني وتحدد على اساسها الغرامة، مبينا ان الغرامات هي 250 الفا الى مليون دينار للمشاريع، اما البنايات من ثلاثة طوابق فأكثر والتي يجب ان تحوي ملاجئ، فتغرم من مليون الى 15 مليون دينار.