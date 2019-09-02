الدفاع العراقية تفتح باب التطوع وتحدد شروطاً

(المستقلة)… دعت وزارة الدفاع عن فتح باب التطوع من خريجي الكليات (بكالوريوس) صعوداً بصفة عسكرية برتبة نائب عريف على ملاك الوزارة.
يبدأ التقديم يوم 2 ايلول 2019 ولغاية 4 ايلول 2019وعلى ضوء الاستمارة المرفقة وفي الاختصاصات التالية.
(1) بكالوريوس الطب البشري
(2) بكالوريوس كلية التمريض
(3) الكليات الهندسية
أ- ميكانيك
ب- كهرباء
ج- كهروميكانيك
د- الكترونيك
هـ- هندسة شبكات الحاسوب والبرمجيات
و- هندسة الاتصالات
(4) خريجو كليات الاداب
أ- انكليزي
ب- تركي
ج- عبري
د- فارسي
علما ان الاستمارة الالكترونية تطلق في الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين الموافق 2 ايلول 2019 وعلى شكل وثيقة (Word) تملأ وترسل على البريد الالكتروني الخاص بمديرية التطوعmodjobT2019@gmail.com