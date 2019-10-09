الدفاع التركية : مقتل 9 مسلحين في غارات شمالي العراق

المستقلة / متابعة /- اعلنت الدفاع التركية إن القوات المسلحة، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، عن قتل 9 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن “غارات جوية استهدفت مواقع الإرهابيين” بمنطقتي (هاكورك) و(حفتانين) شمالي العراق“.

وتشن القوات التركية غارات بشكل مستمر على مواقع ل‍حزب العمال الكردستاني شمال العراق، ردا على ما تقول الحكومة التركية إنها هجمات ينفذها المسلحون الأكراد داخل البلاد انطلاقا من الأراضي العراقية.