الدفاع التركية : مقتل جندي تركي واثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني

المستقلة … أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل مجند تركي واثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني خلال عملية “مخلب النسر”، شمال العراق.

وقالت الدفاع التركية في بيان اطلع عليه “المستقلة، إن “مجنداً تركياً قتل خلال اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة التي تستمر فيها عملية مخلب النسر”.

وأضاف البيان، “كما أصيب جنديين اثنين في الاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق”.

وتابع، “تم تحييد عنصرين اثنين من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على منطقة الزاب شمالي العراق”.

وكانت بغداد قد اعترضت على العملية العسكرية التركية شمال العراق واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.