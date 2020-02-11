«الدفاع التركية» تعلن تحييد 51 عنصرا من النظام السوري في إدلب

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 51 عنصرا من النظام السوري في محافظة إدلب «شمال غرب» وتدمير دبابتين ومضاد طيران ومخزن أسلحة، فضلا عن السيطرة على دبابة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

جاء ذلك في بيان صادر الثلاثاء، عن الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر”.

وقال البيان، “بحسب آخر المعاومات الواردة من إدلب، تم تحييد 51 عنصرا من النظام السوري في إدلب، وتدمير دبابتين، ومنصة مضاد طيران، ومخزن أسلحة فضلا عن السيطرة على دبابة”.

والإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

وأضافت «قواتنا قصفت 115 هدفا للنظام السوري حتى الآن، ما أسفر عن تحييد 101 من عناصره، رداً على استهدافها قافلة تعزيزات تركية كانت متجهة لإدلب».

وأضاف البيان، أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.