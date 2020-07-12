الدفاع الامريكية : ليس لنا علم بأي هجوم استهدف مصالحنا في العراق

المستقلة .. علقت وزارة الدفاع الأميركية ، على المعلومات التي أشارت إلى استهداف رتل شاحنات يحمل دعماً للقوات الأميركية جنوب العراق.

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون في تصريح لقناة “الحرّة” تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “الوزارة ليست على علم بأي هجوم استهدف مصالح أميركية في العراق، وتحديدا في منطقة الديوانية ومحيطها، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية”.

يذكر ان شرطة محافظة الديوانية ، كشفت السبت، تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له الناقلتين في منطقة النجمي بين الديوانية والسماوة.