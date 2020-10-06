الدعوة يحذر من فتنة عمياء تخطط لها جهات مغرضة

الدعوة يحذر من فتنة عمياء تخطط لها جهات مغرضة

المستقلة .. شجب حزب الدعوة الإسلامية “التصرفات التي تؤدي الى تخريب مراسم الزيارة الاربعينية للإمام الحسين عليه السلام”.

وحذر الحزب في بيان أصدره مساء اليوم من “فتنة عمياء لا تبق ولا تذر تخطط لها الجهات المغرضة والمعادية لاستقرار العراق، وتنفذها الاتجاهات السلوكية المتطرفة وبعض المجموعات المخدوعة”.

ودعا “العقلاء والمؤثرين على الرأي العام الى عدم صب الزيت على النار، والوقوف بقوة بوجه من يريد الاخلال والفوضى” .

وأشاد البيان بعناصر حماية وأمن العتبات المقدسة على “تأمين انسايبة الزيارة والتصدي لكل من يريد تعكير صفوها واستغلالها بعيدة عن أهدافها السامية”.