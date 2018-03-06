الدعوة لخلق آلية ايداع تنقل الاموال المكتنزة من المنازل الى المصارف

(المستقلة)..طالب مختص بالشان المالي العمل على معالجة جادة لاحتواء نقص السيولة الذي يعانيه القطاع المصرفي والذي بات بامس الحاجة الى تحركات حقيقة لتفعيل دورة راس المال عبر خلق سياسة ايداع جديدة مبنية على الثقة المتبادلة بين الزبون والمصارف الاهلية.

وقالت معاون المدير المفوض لمصرف زين العراق الاسلامي رغد نبيل الالوسي: ان واقع العمل في العراق بامس الحاجة الى السيولة لتمويل المشاريع على اختلافها، لافتة الى ان المؤشرات تؤكد اكتناز مبالغ مالية كبيرة في المنازل، الامر الذي يتطلب جهود حقيقية لنقل هذه الكتلة الكبيرة الى الجهاز المصرفي.

ولفتت الى ان الاقتصاد امام مرحلة جديدة من العمل تتطلب خلق بيئة تساهم في نقل الاموال من المنازل الى المصارف، مبينة ان المستفيد يبحث عن المنفعة والمصارف والاعمال تبحث كذلك عن المنفعة.

وشددت على ضرورة وجود آلية توظف الاموال المكتنزة باتجاهات مضمونة تحقق الفائدة لجميع هذه الاطراف وبذلك يمكن ان يدعم واقع السيولة ويحافظ على دورة راس المال في العراق، لافتة الى امكانية الاستفادة من تجارب عالمية في هذا المجال.