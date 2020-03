الدعوة إلى التضامن والتعاون المشتركين للتغلب على شيطان الوباء وضمان سلامة المجتمع الدولي

بسام الصيني

دارس اللغة العربية في مرحلة الدكتوراه في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية

Call for Joint Solidarity &. Cooperation to Defeat the Devil of the Pandemic &. Ensure the Safety of the International Community.

الوباء مرآة تعكس نفوس وسلوك الحكومات والناس في مواجهة الكارثة العالمية. في هذه اللحظة الحرجة التي تشهد مكافحة البشر كله للتغلب على مرض فيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19)، تقلق بعض وسائل الإعلام أهليا أو شخصيا التي يقع مقرها في خارج الصين على أن العالم لم يمتلئ من الفوضيات الكافية، ومنها أوقات العصر (Epoch Times) وأموال العصر (Era Money) وقراء الشبكة (Creaders) وشبكة أبولو (Aboluowang) وأسرة تانغ الجديدة (NTD) وغيرها. لذا هي تولي اهتماما مفرطا للأحداث القديمة العهد أو المشاكل المحلولة أو الأمور التافهة باسم “حقوق الإنسان” وغيرها من الشعار الكاذب الذي يبدو أنه صحيح، وتستخدم عناوين زائفة لتقديم التقارير الصحفية لمبالغة الحقائق والعواقبة، ولم تترك أن تتابع أخطاء صغيرة بهدف تشويه خبرة الإدارة والحوكمة في أثناء مكافحة الوباء. قال قدامى الصينيين إن “إن الإنسان ليس من المعصومين، فمن لا يخطئ؟” في مواجهة الكارثة المفاجئة، نفتقرون إلى الخبرة الناضجة في معالجتها، نريد أن نعرف هل هناك أي حكومة أو شعب مستعدة لها كل الاستعداد؟ وهل هناك أي حكومة أو شعب غير راغبة في التخلص منها في وقت مبكر؟ ألا تكون خبرتها في معالجة الكارثة كلها لا تستحق التعلم أبدا؟ أعتقد أن هؤلاء الأشخاص الذين ينكرون كل إنجازات وفضل الدول الأخرى لمكافحة الوباء ويخلطون بين الصواب والخطأ ولم يتركون متابعة الأخطاء الصغيرة هم من الوضعاء. لذا ليسوا عندهم إلا الأفق الضيق، وليسوا لديهم أي إنسانية، فلا يعرفون الرحمة والتعطف، ولا يركزون إلا على العيوب، ولا يضحكون إلا على مصائب غيرهم. متى رأينا تلك وسائل الإعلام أهليا أو شخصيا أن تبذل جهودها الحقيقية للإثبات على أنها قد قدمت إمدادات فعلية أو خدمات تبرع لتلك الدول وشعبها التي تعاني من الوباء معاناة شديدة، واضطلعت أي مسؤولياتها كوسائل الإعلام العامة؟ هل قامت بإعلان الطرائق المفيدة للوقاية من الوباء، ونشر المعارف المعنية به، ونشر المعلومات المتعلقة بطلب المساعدة، وزيادة وعي الوقاية لعامة الناس، وتعزيز القيم الأخلاقية في الكارثة؟ الجواب هو “لا”. هي لم ولن تضطلع أي مسؤوليات إعلامية في الأمور التي تعود بفوائدها على الجمهور في ظل مكافحة الوباء، كل يوم تعمل فقط على إحراق الأموال وإضاعة الأوقات في إبراز الأمور التافهة، وإثارة متناقضات اجتماعية، وتوسيع الرغبات البشرية البشعة، وإظهار وجوه الإنسان الدنئة والنزعات السلبية، فلا شك أن غرض هذه وسائل الإعلام هو لفت الانتباه، ونقل بياناتها في حركة المرور على الشبكة لكسب الأموال السوداء بغض النظر عن الضمير. قال قدامى الصينيين المثل الآخر: “إن الذين يشاهدون النار تحرق على الضفة الأخرى هم يظنون أن الأمر لا تتعلق بهم، فلا داعي للاهتمام به”. على عكس ذلك، رأينا أن العديد من الدول تواصل جهودها على التساند الدائم، بحيث تبادرت في تقديم الإمدادات لمساعدة الشعب المعاني من الوباء. وعندما يتجاوز العدد التراكمي للمصابين بالوباء في الصين عشرات الآلاف، فإن أكثر من 60 دولة قدمت المساعدة الفعلية للصين تلقائيا، بما في ذلك الدول العربية. ورغم أن بعض الدول ليست بغنية، ولكنها ما زالت كرست جهودها لمساعدة الصين لمكافحة الوباء. أمام شيطان الوباء، لم تستطع الصين التخلص منه، ولكنها ما زالت تبرعت بنشاط بـ 20 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية، وأرسلت فرق طبية وتبرعت بمواد للعراق وإيران واليابان وإيطاليا وغيرها. على ضوء القيادة والتنظيم الموحدين للحكومة الصينية، اضطلع الشعب الصيني بنشاط مسؤولياته لمكافحة الوباء، وهرع أكثر من 11000 من الأطباء والممرضات من أماكن مختلفة إلى مقاطعة هوبي حيث يعملون ليلا ونهارا مع الجماهير لمنع انتشار الوباء قدر الاستطاعة وضحى كثير منهم بحياتهم في هذه المعركة، فهم أناس عاديون وأبطال حقيقيون، ويدافعون عن حياة الآخرين على حساب حياتهم.

الوباء امتحان قد أثبت على ضعف وصغر البشر أمام الكارثة العالمية. مع انتشار الوباء، غرقت العديد من المدن الكبرى في العالم كمثل ووهان الصينية في موجات الطاعون، وأمرت الدول المختلفة متتالية بعزل المدينة. كل يوم يمكننا سماع الأخبار السيئة عن الطاعون والأموات، فيبكي قلبي إذ أنني الإنسان. رغم أن هذا العصر قد شهد سرعة تنمية التكنولوجيا والتقنية وسرعة تقدم وتغير الحياة، لا مفر للإنسان أن يعاني من بعض كوارث قوية مثل الطاعون هذا في أي وقت أو في أي مكان، فلا يمكننا أن نشعر بالحظ أو نكون غير مبالين بما حدث مؤقتا في بلد ما، كما لا يجوز لنا رش جراح الآخرين بالملح في هذه الأزمة. ومن يستطيع ضمان عدم وقوع الكارثة على نفسه في ثوان قادمة؟ وفي الواقع، قد انتشر الطاعون في أنحاء العالم، فأصبح امتحانا تاريخيا لا يمكن للناس جمعاء الهروب منه. إذا استطعنا أن نشعر بما يشعر غيرنا، وإذا كان هؤلاء المرضى هم أطفالك وأبويك، فهل لا تستطيع ألا تفعل شيئا أو تضحك عليهم؟ نحن الإنسان، فنعرف ما معنى “المحبة” و”الشفقة” و”التعطف”. ليس لدينا سوى كوكب واحد، وسيعيق انحطاط بلد ما تقدم العالم كله، مما يؤدي إلى الركود الاقتصادي أو البطالة وغيرهما. لذا يجب علينا أن ندرك حدوديتنا ومزايا الآخرين في نفس الوقت، وأن نكون صاحب القلب المتسامح، أن نتوقى الحياة والطبيعة، ونعمل على حمايتها دائما، حتى تحقيق التطور المتناغم بينها والإنسان. وليس لدينا سوى بيت واحد، ويجب علينا ألا نقوض الوحدة والتضامن بيننا باسم اختلاف الحكومات والآراء السياسية والمعتقدات وألوان البشرة واللغات والثقافات، وألا نعامل غيرنا معاملة الأعداء، لأن الكارثة التي تدمر أهلنا هي العدو الحقيقي للبشرية جمعاء. لا يستطيع الجيل الواحد أن يعيش إلا بضعة عقود في العالم، ففكروا في الأجيال القادمة، آملين أن يتمكنوا من الكفاح من أجل تحقيق أحلامهم ونجاحهم وسعادتهم في المستقبل كما نحن اليوم. يجب تشارك تجربة الحوكمة وتعزيز التنمية المشتركة والسعي لتحقيق الازدهار المشترك بيننا، كما يجب تقديم مساهمات غير معدودة في حياة محدودة، وترك لأجيالنا غدا أفضل. أعتقد أن البشر يحن دائما إلى السلام والصحة والسعادة، ويأمل في الابتعاد عن الكوارث والأمراض والحروب، فإن مكافحة الوباء ليست عملا لدولة ما، بل هي مسؤولية مشتركة للبشرية جمعاء. وطالما نعمل على مكافحته يدا بيد، سيأتي الفجر بعد الليل، وستشرق الشمس في أرجاء العالم، وحينذاك سنشعر بدفئة الشمس والإنسانية معا نحو المستقبل الأفضل!