الدراجي يحذر من “تدمير ما تبقى” من الدولة بالمحاصصة والولاءات الحزبية

(المستقلة) .. حذر النائب عن كتلة السند الوطني البرلمانية محمد الدراجي، اليوم الاثنين، من تدمير الدولة تحت ذريعة التوازنات السياسية عبر ترسيخ المحاصصة بتوزيع المناصب.

واشار الدراجي خلال تغريدة له على حسابه في تويتر الى ان ” منصب الوزير منصب سياسي ومهني ومن الجائز ان ترشحه الكتلة الفائزة شريطة ان يختار المدراء العامين لوزارته بعيدا عن المحاصصة التي تحول وزارات ومؤسسات الدولة الى ولاء حزبي وليس ولاء وظيفيا يهدف الى تفعيل عمل المؤسسة والارتقاء بها” .

ووصف الدراجي ان “ما يجري حاليا من تحويل الوزارات الى ولاء حزبي بالكارثة ، مشددا في ذات الوقت على اهمية انهاء ملف ادارة المؤسسات بالوكالة ، وترشيح شخصيات اصيلة وتتمتع بالكفاءة والنزاهة والمهنية لإدارة الوزارات والمؤسسات بغية الحفاظ على ما تبقى من الدولة التي انهكتها المحاصصة والصراع حول المناصب والمكاسب، الامر الذي ادى الى تراجع المؤسسات والقطاعات بمختلف مفاصل الدولة” .