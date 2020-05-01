الدراجي : العملية السياسية بالعراق تشبه كأس العالم

المستقلة ..انتقد النائب محمد صاحب الدراجي، العملية السياسية في العراق، مشبهاً إياها بكأس العالم.

ونشر الدراجي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تابعته المستقلة، قائلاً: “في عالم كرة القدم، هناك منتخبات وطنية تفعل المستحيل لتشارك ببطولة كأس العالم وعندما تصل يكون أداءها مخزي وتخسر جميع المباريات بطريقة مذلة بحيث انها لولم تشارك لكان اشرف لسمعتها”.

في عالم كرة القدم هناك منتخبات وطنية تفعل المستحيل لتشارك ببطولة كأس العالم وعندما تصل يكون أداءها مخزي وتخسر جميع المباريات بطريقة مذلة بحيث انها لولم تشارك لكان اشرف لسمعتها.العمليةالسياسيةبالعراق تشبه بطولة كأس العالم،وبعضهم يذكرني بهذه المنتخبات الخاسرة #لعبتوا_بالعراق_طوبة — النائب محمد صاحب الدراجي (@MohamedAldaraji) May 1, 2020

وأوضح ان “العملية السياسية بالعراق تشبه بطولة كأس العالم، وبعضهم يذكرني بهذه المنتخبات الخاسرة”، منهياً تغريدته بهاشتاغ: “لعبتوا بالعراق طوبة”.