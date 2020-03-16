الدخيلي يعود الى منصبه محافظا لذي قار بعد رفض استقالته

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. باشر عادل الدخيلي ، الاثنين ، مهام عمله رسميا محافظا لذي قار بعد رفض مجلس الوزراء استقالته التي تقدم بها في 28 تشرين الثاني الماضي .

وقال بيان اورده مكتب الدخيلي الاعلامي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، رفض استقالة الدخيلي كون الحكومة المركزية حكومة تصريف اعمال ، فضلا عن الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة والعالم نتيجة انتشار فيروس كورونا ، مما يتطلب وجود قيادة تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لادارة الازمة ” .

وذكر البيان ان ” المحافظ استهل اعماله بتوجيه المؤسسات الصحية بالعمل فورا على توفير اماكن بديلة لحالات الحجر الصحي استعدادا لأي تطور لانتشار فيروس كورونا “.

بالمقابل شهدت مدينة الناصرية عودة للضطراب والتصعيد بعد الإعلان عن عودة الدخيلي لمنصبه.

وقال ناشطون ان المتظاهرين قاموا بمهاجمة مبنى المحافظ وبيت المحافظ المحترق، ومقر منظمة بدر وتقاطع البهو وسط الناصرية في تصعيد جديد .